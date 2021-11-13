"الصحة": تسجيل 44 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 41 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 13 نوفمبر 2021، تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (549192) حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (538201) حالة، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة"، تسجيل حالة وفاة واحدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8811) حالات وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 51 حالة.