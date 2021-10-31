شوارع مهترئة بلا أنوار.. قصة 20 عامًا في "حي الأمير فواز الجنوبي 2"!

سكانٌ يعانون ويطالبون بتحسينٍ وحديقةٍ بعد رصد "أمانة جدة" 488 مليونًا

شكى سكان "حي الأمير فواز الجنوبي 2" من عدم تجاوب الأمانة، لتحسين المشهد البصري لحيهم، الذي يعاني منذ أكثر من 20 عامًا من الشوارع المهترئة الفاقدة للأنوار؛ حيث لا تزال معظم أنوار الشوارع لا تعمل ليلًا؛ إضافة إلى عدم وجود حديقة كمتنفس لأهالي الحي رغم وجود الأرض التي من المفترض أن تنشأ بها حديقة كغيرها من الأحياء.

وأعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم، عن رصدها 488 مليون ريال لعدد من مشاريعها لأنسنة المدينة، والتي تهدف لزيادة نصيب الفرد من المرافق الترفيهية والمسطحات الخضراء؛ مشيرة إلى أن هذا يأتي ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية، وتحسين جودة الحياة، والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبناء على ما أعلنته "الأمانة"؛ فإن حي الأمير فواز وغيره من الأحياء في جنوب المحافظة؛ لا تزال تعاني من عدم الاهتمام من قِبَل الأمانة؛ بينما تشهد أحياء في شمال المحافظة اهتمامًا في إعادة سفلتة الشوارع وإنشاء حدائق، والعمل على تحسين المشهد البصري بها.

وطالَبَ الأهالي بإدراج حديقة لحي الأمير فواز ضمن أنسنة المدينة، والعمل على إصلاح الإنارة وسفلتة الشوارع وتحسين المداخل وتقليم الأشجار وتحسينها.