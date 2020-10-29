"آركو": استهداف السعودية بصواريخ بالستية انتهاك صارخ للقانون الدولي

أكدت أن الاعتداءات على المدنيين يُعد انتهاكاً لكل العهود والأعراف الدولية

أدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة.

وأكدت الأمانة في بيان اليوم، أن الاعتداءات على المدنيين يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق والعهود والأعراف الدولية.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

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29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 10:25 PM

أكدت أن الاعتداءات على المدنيين يُعد انتهاكاً لكل العهود والأعراف الدولية

"آركو": استهداف السعودية بصواريخ بالستية انتهاك صارخ للقانون الدولي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة.

وأكدت الأمانة في بيان اليوم، أن الاعتداءات على المدنيين يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق والعهود والأعراف الدولية.

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ميليشيا الحوثي الإرهابية

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