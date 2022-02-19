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توقعات باستقبال ما لا يقل عن 200 ألف زائر من المملكة

مايو المقبل.. الخطوط التايلاندية تخطط لإطلاق رحلاتها للسعودية

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تخطط الخطوط الجوية التايلاندية الدولية (THAI) لإطلاق رحلات مباشرة بين بانكوك والرياض في شهر مايو المقبل.

وقال نوند كالينتا؛ كبير المسؤولين التجاريين في شركة الطيران التايلاندية، إنه تم تقديم خطة للرحلات بين البلدين إلى هيئة الطيران المدني في تايلاند، مشيراً إلى أنه يتم تقييم حركة المسافرين لتحديد عدد الرحلات ومواعيد إطلاقها.

وتدرس الهيئة السياحة التايلاندية (TAT) أيضاً، إطلاق حملات تسويق سياحي لجذب السياح السعوديين.

وتتوقع الهيئة أن تستقبل تايلاند ما لا يقل عن 200 ألف زائر من السعودية.