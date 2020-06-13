على غير ما أراد "ترامب".. أوكرانيا تبرئ ابن "بايدن" من تهمة الرشوة

اعتقال 3 أشخاص على صلة بالقضية

أفاد مسؤولون أوكرانيون اليوم السبت بأنه جرى عرض رشى عليهم بقيمة خمسة ملايين دولار لإنهاء تحقيق مرتبط بمؤسس شركة بوريسما للطاقة، لكن عضو مجلس الإدارة السابق هنتر بايدن، الذي يترشح والده لرئاسة الولايات المتحدة، لا صلة له بذلك.

من جهته، بيَّن رئيس المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد أرتيم سيتنيك أن السلطات اعتقلت ثلاثة أشخاص، من بينهم مسؤول ضرائب حالي، وآخر سابق؛ بسبب عرض الرشوة، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف المكتب بأن هذه هي أكبر رشوة نقدية يتم ضبطها في البلاد، وجرى إعلانها خلال إفادة صحفية.

من جانبه، بيَّن رئيس تحقيقات مكافحة الفساد في النيابة العامة نزار خلودنيتسكي في مؤتمر صحفي أن "بايدن" الابن و"بايدن" الأب لا علاقة لهما بهذه الإجراءات القضائية تحديدًا.

ودخلت الشركة الأوكرانية في دائرة الضوء العالمية العام الماضي في تحقيق متعلق بالمساءلة حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغط بشكل غير لائق على كييف لفتح قضية ضد منافسه في سباق الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويريد "ترامب" إجراء تحقيق مع المرشح الديمقراطي للانتخابات نائب الرئيس السابق جو بايدن، وابنه.