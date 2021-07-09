





1

تلقى اتصالاً هاتفيًّا بحثا خلاله عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

سمو ولي العهد يستعرض مع الرئيس التونسي العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وسُبل تعزيزها

600

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس التونسي قيس سعيد.



وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبَحْث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.