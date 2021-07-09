سمو ولي العهد يستعرض مع الرئيس التونسي العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وسُبل تعزيزها

تلقى اتصالاً هاتفيًّا بحثا خلاله عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبَحْث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 11:45 PM

تلقى اتصالاً هاتفيًّا بحثا خلاله عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

سمو ولي العهد يستعرض مع الرئيس التونسي العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وسُبل تعزيزها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نيوم

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبَحْث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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