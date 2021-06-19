الإمارات تعلّق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا

يطبق القرار الاثنين.. ويشمل ركاب الترانزيت

قررت الإمارات تعليق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا، على جميع الرحلات الجوية الوطنية والأجنبية؛ اعتبارًا من الاثنين المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات اليوم (السبت).
وأوضحت الوكالة أن القيود ستشمل أيضًا ركاب الترانزيت القادمين من هذه الدول؛ باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442 07:56 PM

يطبق القرار الاثنين.. ويشمل ركاب الترانزيت

الإمارات تعلّق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قررت الإمارات تعليق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا، على جميع الرحلات الجوية الوطنية والأجنبية؛ اعتبارًا من الاثنين المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات اليوم (السبت).
وأوضحت الوكالة أن القيود ستشمل أيضًا ركاب الترانزيت القادمين من هذه الدول؛ باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.

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الإمارات فيروس كورونا الجديد

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