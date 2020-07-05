أعلى معدل يومي.. "كورونا" يسلب الحياة من 82 إندونيسيًّا

إصابة 1.607 أشخاص جُدُد

سجّلت إندونيسيا، اليوم (الأحد)، 82 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية؛ مما رفع العدد الإجمالي إلى 3171.

وأوضح المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع بواقع 1607 ليصل الإجمالي إلى 63749؛ وفقًا لـ"رويترز".