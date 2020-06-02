ضحايا كورونا من الإعلاميين.. وفاة ١٢٧ صحفيًّا في ٣١ دولة

خلال 3 أشهر.. غالبيتهم بأمريكا اللاتينية

أعلنت منظمة "شارة الصحافة"، ومقرها جنيف، عن تسجيل وفاة ١٢٧ صحفيًّا جراء حالات مؤكدة بكوفيد- ١٩ في ٣١ دولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، غالبيتهم في أمريكا اللاتينية.

وقال الأمين العام للمنظمة بليز ليمبن: الصحفيون يعملون في الصفوف الأمامية لتغطية أخبار الجائحة وغالبًا بدون الوقاية اللازمة في مكان العمل، والأعداد الحقيقية قد تفوق ذلك.

وأضاف: ٦٢ صحفيًّا قتلهم الفيروس في أمريكا اللاتينية، و٢٣ في أوروبا، و١٧ في آسيا، و١٢ في أفريقيا، و١٣ في أمريكا الشمالية.

وأردف: المنظمة اعتمدت في إحصائها على بيانات نقابات الصحفيين الوطنية والصحف المحلية ومراسليها حول العالم.

فيروس كورونا الجديد

3

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 05:18 PM

خلال 3 أشهر.. غالبيتهم بأمريكا اللاتينية

ضحايا كورونا من الإعلاميين.. وفاة ١٢٧ صحفيًّا في ٣١ دولة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 2,096

أعلنت منظمة "شارة الصحافة"، ومقرها جنيف، عن تسجيل وفاة ١٢٧ صحفيًّا جراء حالات مؤكدة بكوفيد- ١٩ في ٣١ دولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، غالبيتهم في أمريكا اللاتينية.

وقال الأمين العام للمنظمة بليز ليمبن: الصحفيون يعملون في الصفوف الأمامية لتغطية أخبار الجائحة وغالبًا بدون الوقاية اللازمة في مكان العمل، والأعداد الحقيقية قد تفوق ذلك.

وأضاف: ٦٢ صحفيًّا قتلهم الفيروس في أمريكا اللاتينية، و٢٣ في أوروبا، و١٧ في آسيا، و١٢ في أفريقيا، و١٣ في أمريكا الشمالية.

وأردف: المنظمة اعتمدت في إحصائها على بيانات نقابات الصحفيين الوطنية والصحف المحلية ومراسليها حول العالم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020