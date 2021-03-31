"سعود الطبية" تنصح الأم الحامل: بهذه الإرشادات تتغلبين على الغثيان خلال الأشهر الأولى

"المعيوف" شددت على ضرورة تقسيم الوجبات التي تتناولها الأم إلى 5- 6 وجبات غذائية صغيرة

علقت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في مستشفى النساء والولادة- الجرس على إهمال الأم الحامل من تقليل الطعام إثر شعورها بالغثيان في شهور الحمل الأولى؛ مؤكدة أنها من أكثر الأمور المزعجة للمرأة الحامل والتي تنطوي على مخاطر صحية؛ حيث إن بعض النساء يقللن من تناول الطعام بسببه؛ وبالتالي يحصل الجنين على القليل من المواد المعدنية المهمة والفيتامينات؛ الأمر الذي قد يشكل خطورة عليه.

وشددت المدينة، على لسان استشاري النساء والولادة الدكتورة هدى المعيوف، على ضرورة تقسيم الوجبات التي تتناولها الأم الحامل إلى 5- 6 وجبات غذائية صغيرة خفيفة، وعلى فترات متقاربة على مدار اليوم وحتى لا تحدث تخمة أو ثقل المعدة.

وأضافت: في الصباح الباكر يمكن أن تتناول الحامل قطعتين من البسكويت أو البقسماط ويمكن للحامل ترك السرير والحركة بعد نصف الساعة من تناول هذه الوجبة الخفيفة، والحرص على عدم تناول المخللات بكثرة حتى لا يحدث تورم بالقدمين أثناء فترة الحمل.

وأكدت المعيوف أهمية عدم الإكثار من الأطعمة الدهنية والوجبات السريعة والأطعمة المقلية في الدهون والزيوت حتى لا تزيد نسبة حموضة المعدة؛ منوهة بأهمية تناول العصائر الطبيعية حتى تعود الحامل لطبيعتها ولتعويض الأملاح والفيتامينات والمعادن الهامة من خلال مشروبات صحية.

ونصحت د."المعيوف" الحوامل بعدم تناول مصنعات اللحوم؛ لما تحتويه من مواد صناعية وأملاح زائدة وملونات ومواد حافظة وبكتيريا من الممكن ألا تأمن خطرها على الجنين.

وحثت الدكتورة "المعيوف" في الوقت نفسه على الإكثار من المياه العذبة النقية والبعد عن المشروبات الغازية التي تسبب هشاشة العظام.

واختتمت "المعيوف" تصريحها لافتة إلى ضرورة تناول الخضروات والفاكهة الطازجة والابتعاد عن الحلوى والمعجنات.