أمانة الرياض: رفعنا 100 ألف طن نفايات خلال أسبوع

قامت بـ38 ألف جولة لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية

قالت أمانة منطقة الرياض: إنها رفعت 100 ألف طن نفايات خلال 7 أيام؛ موضحة أنها قامت أيضًا بـ38 ألف جولة لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال نفس الفترة.

وأوضحت الأمانة أن جولاتها خلال الأيام السبعة، أسفرت عن إغلاق 636 منشأة خالفت الضوابط الصحية والبلدية.