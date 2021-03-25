أمانة الرياض: رفعنا 100 ألف طن نفايات خلال أسبوع

قالت أمانة منطقة الرياض: إنها رفعت 100 ألف طن نفايات خلال 7 أيام؛ موضحة أنها قامت أيضًا بـ38 ألف جولة لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال نفس الفترة.
وأوضحت الأمانة أن جولاتها خلال الأيام السبعة، أسفرت عن إغلاق 636 منشأة خالفت الضوابط الصحية والبلدية.أمانة الرياض الرياض
قامت بـ38 ألف جولة لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية
قالت أمانة منطقة الرياض: إنها رفعت 100 ألف طن نفايات خلال 7 أيام؛ موضحة أنها قامت أيضًا بـ38 ألف جولة لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال نفس الفترة.
وأوضحت الأمانة أن جولاتها خلال الأيام السبعة، أسفرت عن إغلاق 636 منشأة خالفت الضوابط الصحية والبلدية.