"العيّاد": نتحقق من المعلومات الواردة بشأن تعنيف طفلتين بحائل

دعا مصور الحادثة لتقديم تفاصيل أكثر عبر 1919

طلب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، فريح بن محمد العيّاد، من مصوّر المقطع الذي تم تداوله حول أب يعنف طفلتين بحائل، الإبلاغ عبر الرقم ١٩١٩، لإعطاء تفاصيل أكثر حول الواقعة.

وأشار إلى أنه ورد بلاغ على ١٩١٩ بدون تفاصيل شاملة؛ وأن المصلحة العامة تستدعي على مصور الفيديو الإبلاغ والتواصل، وتسجيل بلاغ على نفس الرقم ١٩١٩.

قال "العيّاد": إن "الوزارة أولت حقوق الطفل أهمية كبرى، حيث كفلت الأنظمة المعمول بها في المملكة حماية حقوق الطفل، وكُرست الجهود على المستوى الوطني من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم".

وأشار إلى أن نظام الحماية من الإيذاء يرصد حالات الإهمال أو الإيذاء أو التمييز أو الاستغلال الذي يتعرض له الأطفال، حيث تتفاعل كل الجهات المعنية مع الحالات التي تردها وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال من كل ما يهدد سلامتهم أو صحتهم الجسدية والنفسية.

وتابع: "لم يتم تشكيل لجنة من وحدة الحماية الاجتماعية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل لهذه الحادثة، حيث لازال الإجراء تحت التحقق".

وكان مواطن ساءَهُ التصرف، قد وثّق الحادثة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لضمان وصولها للمسؤولين بأسرع وقت، فيما طالَبَ رواد التواصل المسؤولين عبر هاشتاق "#أب_يعنف_طفلتين_بحايل" بالتدخل وإنقاذ الطفلتين من تعنيف هذا الشخص، وسرعة القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق فيما فعله.

ونشرت "سبق" اليوم خبراً عن هذه الحادثة تحت عنوان (الجهات المعنية تصل لـ"معنّف الطفلتين بمؤخرة السيارة" و"حماية حائل" تتدخل).