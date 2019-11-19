ألغام الحوثيين تسفك دماء مواطنة يمنية وتصيب زوجها الستيني

"مسام" انتزع 1658 لغمًا وعبوة خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر

قُتلت امرأة وأُصيب زوجها، جراء انفجار لغم حوثي في مديرية ذوباب بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن ضمن الساحل الغربي اليمني.

وقالت مصادر صحفية: أصيب مواطن يمني يبلغ من العمر 60 عامًا، بجروح وكسر مفتوح في ساقه اليمنى، في حين وصلت زوجته إلى المستشفى وقد لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة الإصابات الخطيرة.

وأعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، عن انتزاع 1.658 لغمًا وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من المناطق المحررة، خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري.

وذكر ‏مدير عام المشروع أسامة القصيبي، في بيان؛ أن الفرق الميدانية للمشروع نزعت خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر 1658 لغمًا، وذخيرة غير منفجرة، لافتًا إلى انتزاع 1140 ذخيرة غير منفجرة، و43 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى 464 لغمًا مضادًّا للدبابات، و11 لغماً مضادًّا للأفراد.

وأضاف "القصيبي" أن الفرق الهندسية للمشروع نزعت منذ بداية الشهر الجاري ولغاية يوم 14 منه، 3186 لغمًا، وذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة.

وأشار إلى أن فرق ‎"مسام" نزعت منذ انطلاق المشروع وحتى 14 نوفمبر الجاري، 105395 لغمًا، وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة كانت قد زرعتها الميليشيات الحوثية.