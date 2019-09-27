بلاغ يقود عمل الرياض والجهات الشريكة لمداهمة شقة سكنية وإنقاذ عامل محتجز

تفاعل مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مع بلاغٍ يفيد بوجود عامل في حالة صحية سيئة محتجز في إحدى الشقق.

وقد تجاوب المكتب على الفور وقام بالبحث في قواعد بيانات الوزارة عن موقع المنشأة، وتم التنسيق مع شرطة منطقة الرياض، وبالانتقال للموقع عثر على العامل داخل الشقة، واتضح أنه في حالة صحية سيئة؛ حيث تم نقله على الفور لأحد مستشفيات الرياض لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الصحيه اللازمة له.

وأكد مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لقطاع العمل، أحمد المطوع؛ أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المنشأة، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على مباشرة البلاغات الواردة من مركز الاتصال ١٩٩١١ أو من خلال تطبيق "معاً للرصد".

