مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8914.29 نقطة

بتداولات بلغت 10 مليارات ريال لأكثر من 256 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 29.83 نقطة ليقفل عند مستوى 8914.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 256 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 390 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات الدرع العربي, العمران, الشرقية للتنمية, نسيج, وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسيج, ساب للتكافل, أسمنت تبوك, بوبا العربية, وولاء فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.88%.



وكانت أسهم شركات الإنماء, ريدان، سبكيم العالمية, زين السعودية, ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الصمعاني, الشرقية للتنمية, العمران, ريدان ، والأسماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.



وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 63.83 نقطة ليقفل عند مستوى 25751.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 78 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 488 ألف سهم تقاسمتها 1514 صفقة.