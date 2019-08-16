شاهد كيف ودّع أهالي مركز رضوان ضيوف الرحمن: 3 أيام من الإقبال

مبادرة تطوعية ساهمت فيها الجمعية بموافقة الإمارة ومشاركة جهات عدة

بمبادرة تطوعية مجتمعية من أهالي مركز رضوان، ساهمت جمعية رضوان الخيرية، في تجهيز مخيم ضيافة؛ توديعًا للحجاج، بكافة محتوياته من وجبات متنوعة وخدمات صحية مجانية وهدايا؛ خدمة لضيوف الرحمن وتوافقًا مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الضيوف في كل مكان. وساهمت جمعية رضوان الخيرية، بموافقة من إمارة مكة المكرمة، في تجهيز الضيافة مسبقًا، عبر إطلاق ورش عمل على مستوى المحافظة وإدارتها، ثم رفعت مخرجات الورش لمحافظ المويه، وأقرّها بما ورد فيها.

وشهد المخيم مشاركة جهات عدة؛ منها مكتب بلدية رضوان، وكذلك مستوصف رضوان بتأمين طبيب وأجهزة كشف سريعة وبعض الأدوية ومركز الهلال الأحمر بسيارة إسعاف متواجدة في الموقع ومسعف، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية، واستمر المخيم لمدة ثلاثة أيام.

كما شهد الافتتاح تواجدَ رئيس مركز رضوان محمد السفياني، ورئيس بلدية المويه خالد القثامي، ومدير مكتب بلدية رضوان سعد البقمي، والمدير التنفيذي لجمعية رضوان الخيرية سعود بن مشيخص، وكافة ممثلي القطاعات المشاركة.

تميّز المخيم على مدى ثلاثة أيام بإقبال كبير من الحجاج من جنسيات عدة؛ معبرين سعادتهم وشكرهم للجهود المبذولة من كل القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن.