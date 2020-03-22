هل تقضي حرارة الصيف على كورونا المستجد؟.. جهود علمية تبحث عن الإجابة

الفيروس يتفاعل مع التغيرات في درجة الحرارة

يرجح كثيرون حول العالم أن ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف المقبل، يمكن أن يساعد في كبح انتشار فيروس كورونا المستجد، أو ربما يقضي على موجة الوباء بشكل نهائي.

وبحسب المعلومات فإنه على الرغم من ظهور تقديرات متباينة بهذا الشأن، فإنه لا توجد إجابة قاطعة حتى الآن على سؤال: ما إذا كانت حرارة الصيف ستقضي على الوباء، حسبما يقول باحثون وفقًا لـ"رويترز".

وفي هذا الإطار يسعى علماء في جامعة يوتا الأميركية إلى اختبار عينات من فيروس كورونا تحت درجات حرارة متباينة، وفق موقع "سيانس لايف" العلمي، وقد تساعد هذه الاختبارات مسؤولي الصحة العامة في التعرف على كيفية تفاعل الفيروس مع التغيرات في درجة الحرارة.

في غضون ذلك يقول عالم الفيزياء في الجامعة سافيز سافاريان: إن فيروس كورونا ينتشر بصورة تشبه انتشار الإنفلونزا، لجهة القطرات المخاطية المعدية المعلقة في الهواء، لافتًا إلى أن تطور تفاعل قطرات الفيروس أو رذاذه في درجات حرارة معينة؛ يؤثر على قوة العدوى، موضحًا أن الفيروسات تفقد الفعالية؛ لأن جسيماتها تفقد وحدتها البنيوية.

وبحسب هؤلاء، فإن الفيروسات غير قادرة على أداء أية مهمة بمفردها، ولا تكتسب صفة الحياة إلا داخل خلايا الكائنات الأخرى، التي تستخدمها لاستنساخ نفسها.