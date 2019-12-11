22 فريقاً طلابياً يتنافسون في أولمبياد الروبوت لتمثيل المملكة بهيوستن

تستضيفها "تعليم جازان" وتستمر يومين بمشاركة 7 إدارات تعليمية

أعلن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي؛ انطلاق منافسات الأولمبياد الوطني للروبوت التحدي التقني (FTC) التي تستضيفها "تعليم جازان" بمشاركة (7) إدارات تعليمية.

وتستمر المنافسات لمدة يومين وتشهد تنافساً قويا بين (22) فريقاً للفوز بتمثيل المملكة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت أبو هادي؛ إلى أن وصول الطلاب إلى هذه المرحلة يعد منجزاً كبيراً ويمثل البداية لهم للسير نحو أمنياتهم وتطلعاتهم في المنافسة عالمياً ودعم نهضة المملكة تقنياً، مؤكداً أن الجميع يعول على الطلاب لأنهم يمثلون جيل الرؤية ومستقبل الوطن الجميل.