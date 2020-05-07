جازان.. "الريث تسجل أعلى كمية هطولات مطرية

البيئة: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن محافظة الريث سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة، اليوم الخميس، بتاريخ 14/ 9/ 1441هـ في الفارس/ الريث بمنطقة جازان.