جازان.. "الريث تسجل أعلى كمية هطولات مطرية

البيئة: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن محافظة الريث سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة، اليوم الخميس، بتاريخ 14/ 9/ 1441هـ في الفارس/ الريث بمنطقة جازان.

وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة الريث جازان

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07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 07:33 PM

البيئة: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم

جازان.. "الريث تسجل أعلى كمية هطولات مطرية

صحيفة سبق الإلكترونية

جازان

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أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن محافظة الريث سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة، اليوم الخميس، بتاريخ 14/ 9/ 1441هـ في الفارس/ الريث بمنطقة جازان.

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