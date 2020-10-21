المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل المهد ووادي الفرع

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.