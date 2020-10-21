المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل المهد ووادي الفرع

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

1

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 10:58 AM

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل المهد ووادي الفرع

المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 624

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020