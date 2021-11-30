حائل .. تدريب 99 موظفاً وموظفة في عدد من البرامج الصحية المعتمدة

الشؤون الصحية بالمنطقة تنفذ 22 ساعة و7 دورات لرفع كفاية الموظفين

أنهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب خلال الربع السنوي الثالث من هذا العام 2021م، تدريب 99 موظفاً وموظفة في عدد من البرامج التدريبية المعتمدة، كما نفذت 22 ساعة تدريب معتمدة، و7 دورات تدريبية.



وأوضحت صحة حائل؛ أن هذه الدورات تهدف إلى رفع كفاية الموظفين وإعدادهم علميًّا لتحمّل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإنجاز، ودعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني.