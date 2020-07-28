"المياه الوطنية" تنجز 26 مشروعاً للمياه والصرف الصحي بمكة.. بتكلفة 1.2 مليار

تنفيذ أكثر من 16 ألف توصيلة منزلية تخدم 304 آلاف نسمة بالمنطقة

أعلنت شركة المياه الوطنية انتهاءها من تنفيذ 26 مشروعاً حيوياً لخدمات المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2020م، وذلك في زمن قياسي متقدم بمتوسط شهرين عن الفترة التعاقدية لهذه المشاريع، إضافة إلى تحقيق اجمالي وفر مالي لهذه المشاريع يقدر بـ26 مليون ريال.

وبيّن رئيس القطاع الغربي بالشركة م. محمد بن صالح الغامدي، أن القطاع نفذ أكثر من عشرة آلاف توصيلة للصرف الصحي، وشبكات مياه ليتم خدمة أكثر من ستة آلاف عقار بتوصيلات المياه المنزلية خلال النصف الأول من 2020م، إذ سيستفيد منها أكثر من 304 آلاف نسمة ضمن خطة الشركة المعتمدة لتطوير الخدمات وزيادة نسب التغطية بها للمستفيدين.

وأضاف: "ساهمت فترة منع التجول الماضية وتوقف الحركة المرورية التي طبقتها الأجهزة الأمنية كإجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا” وتم استثمارها بشكل إيجابي من قبل سواعد منسوبي الشركة بمنطقة مكة المكرمة في إنجاز جزء من هذه المشاريع الـ 26 بإجمالي تكاليف بلغت قرابة 1.2 مليار ريال، بمختلف مدن المنطقة بوقت أسرع وتكلفة أقل".

وكرَّم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، بحضور الإدارة التنفيذية بالقطاع الغربي، فريق الإدارة العامة للمشاريع بالقطاع التي نفذت هذه المشاريع، مشيداً بهذا بالإنجاز الذي حققوه، مؤكداً أنه نموذج يُحتذى به.