"باتشي": "السعودية" اختارت حماية مواطنيها وتعليق المنافسات الرياضية.. إنه قرار منطقي للغاية

أكد أنه غير مرتاح لوجود عائلته في إيطاليا

أشاد الإيطالي كريستيانو باتشي، المدرب المساعد في الجهاز الفني لنادي الهلال، بقرار تعليق المنافسات الرياضية في السعودية، وأكد أنه قرار منطقي للغاية، وأوضح أن السعودية اختارت مصلحة مواطنيها وحمايتهم.

وقال في تصريحات إلى صحيفة "voceapuana" إنه غير مرتاح لوجود عائلته خارج السعودية؛ إذ يقيمون في إيطاليا وهو في السعودية، وإن قرار منع الطيران من وإلى البلاد تسبَّب في ضغوطات عليه.

وكان "باتشي" قد أكد في تصريحات صحفية قبل تعليق المنافسات أن الشيء المنطقي هو تعليق المنافسات، كما هو الحال في إيطاليا؛ وذلك لحماية المواطنين من تفشي الفيروس الجديد "كورونا".

وشدَّد "باتشي" على أن فريقه لا يزال يحتفظ بصدارة جدول الترتيب في الدوري السعودي، وأنهم لعبوا مباراتين بدون جمهور في جو كان غريبًا على كرة القدم.