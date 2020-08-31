"متحدث الصحة": لليوم الثالث.. إصابات كورونا في المملكة أقل من الألف

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إنه وبحمد الله لليوم الثالث على التوالي تتراجع حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا الجديد في المملكة إلى أقل من ألف حالة، حيث لم تسجل تراجعًا في عدد الإصابات إلى أقل من ألف منذ عدة أشهر، وأنهم مستمرون في التصدي لهذا الفيروس حتى القضاء عليه بإذن الله.

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 06:49 PM

"متحدث الصحة": لليوم الثالث.. إصابات كورونا في المملكة أقل من الألف

عبدالله البرقاوي

الرياض

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إنه وبحمد الله لليوم الثالث على التوالي تتراجع حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا الجديد في المملكة إلى أقل من ألف حالة، حيث لم تسجل تراجعًا في عدد الإصابات إلى أقل من ألف منذ عدة أشهر، وأنهم مستمرون في التصدي لهذا الفيروس حتى القضاء عليه بإذن الله.

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