6 مزايا تنتظر طلاب الجامعات لضمان العدالة في "الموسم الاستثنائي"

ضمّت توصيات وتسهيلات "التعليم" في الاختبارات بسبب "كورونا"

ضمّت توصيات آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات التي أعلنتها وزارة التعليم وأقرها الوزير الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في اجتماعه عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مديري الجامعات؛ حزمة من المميزات لمصلحة الطلاب والطالبات، تمحورت حول تحقيق العدالة ومراعاتهم في هذا "الموسم الاستثنائي" بسبب جائحة كورونا.



وحملت آلية التقويم في الجامعات 6 مزايا؛ من أبرزها أن جميع الاختبارات ستقام عن بعد، كما أن فرصة حذف المقرر أو الفصل كاملًا متاحة للطالب والطالبة إلى قبل موعد الاختبارات بـ3 أيام، ولن يحرم أي طالب من دخول الاختبارات في أي مرحلة تعليمية جامعية، كما يمكن للجامعات والكليات عقد بعض الاختبارات النهائية خلال الفترة المسائية؛ مراعاةً لظروف الطلبة في الشهر الفضيل، وأخيراً لا يحسب الإنذار الأكاديمي في المعدل، كما أن المعدل لن يتضرر أبداً بالنزول في حال كانت الدرجة غير جيدة في المقرر، إما أن يكون نفس المعدل أو أعلى.