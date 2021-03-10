"آركو" تبحث مع البعثات الدبلوماسية تفعيل شراكة خدمة العمل الإنساني

مطالب بمضاعفة الجهود المشتركة بين القطاع الحكومي وغير الحكومي

بحثت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" في لقاء مع ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية في المملكة تفعيل الشراكة لخدمة العمل الإنساني في المنطقة العربية.

وأكد أمين عام المنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري أهمية تعزيز التعاون الوثيق بين مكونات المنظمة العربية من خلال أمانتها العامة؛ وعلى أهمية تقوية دور هيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في البلدان العربية؛ موضحاً بأن الحكومات لها دور أساسي في دعم الجمعية الوطنية وتعزيز مكانتها لتكون ذراعها الإنساني في مواجهة التحديات الإنسانية من كوارث وصراعات وأزمات إنسانية من خلال شراكة فاعلة لاستجابة إنسانية أفضل لهذه التحديات.

وقال: لدينا في المنطقة العربية للأسف العديد من الكوارث والأزمات وأعلى معدل في اللاجئين والنازحين؛ ما يتطلب تعزيز التواصل مع السفارات لخدمة العمل الإنساني من خلال مضاعفة الجهود المشتركة بين القطاع الحكومي وغير الحكومي؛ لذا أدعوكم للتواصل معنا في الأمانة العامة للمنظمة لكي تتضافر جهودنا جميعاً خدمة للأكثر احتياجاً من المنكوبين والمحتاجين.

من جهته قدم حسن الأديب مساعد المشرف على المركز العربي للاستعداد للكوارث عرضاً عن أهداف ومهام المركز العربي للاستعداد للكوارث والمركز العربي للقانون الدولي الإنساني ومركز الاستشارات والتدريب والتطوع ومركز المعلومات والدراسات والتوثيق.

عقب ذلك دار حوار بين ممثلي البعثات وبين المشرفين على المراكز في الأمانة العامة للمنظمة؛ ثم تجول الوفد في المركز العربي للاستعداد للكوارث والمركز العربي للقانون الدولي الإنساني ومركز الاستشارات والتدريب ومركز المعلومات والدراسات والتوثيق؛ واستمعوا لشرح عن مهامها وأهدافها وإنجازاتها.