معلومات هامة في قضية جنائية تقود مواطناً إلى التكريم بينبع

مدير شرطة المحافظة يثمن استشعاره المسؤولية فيرد بأنه الواجب

قام مدير شرطة محافظة ينبع العميد لافي ناعم الصاعدي، بتكريم مواطن لحسة الأمني ومساهتمه وتعاونه مع الأجهزة الأمنية في تقديم معلومات هامة تتعلق بقضية جنائية؛ وذلك بحضور مدير مركز شرطة البلد العقيد موسى مرزوق العنمي.



ونقل "الصاعدي" للمواطن شكره وتقديره لاستشعاره بالمسؤولية الأمنية والاجتماعية، فيما أعرب المواطن عن فخره واعتزازه بذلك، مثمناً هذا التكريم ومؤكداً أن حسه الأمني واجب ومحتم على كل مواطن تجاه بلده.