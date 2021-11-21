خلل قد يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.. "التجارة" تستدعي 808 مركبات "فورد"

دعت للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات مجانًا

أعلنت وزارة التجارة، عن استدعاء 808 مركبات فورد Mondeo" 2008 -2017"؛ لخلل في جهاز نفخ الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى تمزقها وخروج شظايا معدنية؛ مما يزيد من خطر الإصابة أو الوفاة حال وقوع حادث.

ودعت الوزارة للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.