شاهد.. "العيسى" يشارك في اجتماع وزراء تعليم مجموعة 20 لاعتماد على وثيقة التعليم

يحضر غداً اجتماعاً مشتركاً لوزراء التعليم والعمل للمصادقة على الوثيقة المشتركة

يشارك وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، نظراءه وزراء التعليم في دول مجموعة العشرين، الاجتماع المنعقد اليوم في مدينة ماندوزا بالأرجنتين؛ للمصادقة على وثيقة التعليم واعتمادها. كما سيحضر غدا الاجتماع المشترك بين وزراء التعليم والعمل؛ للمصادقة على وثيقة التعليم والعمل المشتركة.

وسيتم رفع الوثيقتين لإعتمادهما من قبل قادة مجموعة دول العشرين في إجتماعهما القادم في شهر نوڤمبر ٢٠١٨م في مدينة بونس آيرس عاصمة جمهورية الأرجنتين.

وأكد المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات والعلاقات الدولية بوزارة التعليم، الدكتور سالم بن محمد المالك، خلال حضوره الاجتماعات التحضيرية لاجتماع وزراء التعليم، أن المجتمعين من ممثلي وزارات التعليم لدول مجموعة العشرين أنهوا أمس مناقشة وثيقة التعليم، واتفقوا على موادها الأربع والعشرين، والتي تضمنت السياسات العامة للتعليم وسياسات المهارات وتمويل التعليم والتعاون الدولي، إضافة إلى خطط التعليم المستقبلية.

وكان اجتماع مشترك عقد أمس الثلاثاء بين ممثلي وزارات التعليم والعمل لمناقشة الوثيقة المشتركة بين وزراء التعليم ووزراء العمل، والتي ستتم الموافقة عليها في الاجتماع المشترك بين وزراء التعليم ووزراء العمل في دول المجموعة.

ويعد ذلك الاجتماع الثالث حيث سبقه اجتماع في بوينس آيرس، ثم اجتماع آخر في جنيف، تتطرق فيه ممثلو الدول إلى أهمية التعليم وصقل المهارات لمواكبة سوق العمل.