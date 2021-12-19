جدة.. مطار الملك عبدالعزيز يعلن تشغيل مواقف السيارات الجديدة بالصالة 1

قال: في الجانب الغربي كخيار إضافي إلى جانب المواقف الشرقية المتوافرة حالياً

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم، تشغيل مواقف السيارات الجديدة في الجانب الغربي من الصالة 1.

وقال الحساب الرسمي للمطار على تويتر: حرصاً من شركة مطارات جدة على راحتكم، فقد تم تشغيل مواقف السيارات الجديدة في الجانب الغربي من الصالة 1 وذلك كخيار إضافي إلى جانب المواقف الشرقية المتوافرة حالياً.