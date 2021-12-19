جدة.. مطار الملك عبدالعزيز يعلن تشغيل مواقف السيارات الجديدة بالصالة 1

قال: في الجانب الغربي كخيار إضافي إلى جانب المواقف الشرقية المتوافرة حالياً

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم، تشغيل مواقف السيارات الجديدة في الجانب الغربي من الصالة 1.

وقال الحساب الرسمي للمطار على تويتر: حرصاً من شركة مطارات جدة على راحتكم، فقد تم تشغيل مواقف السيارات الجديدة في الجانب الغربي من الصالة 1 وذلك كخيار إضافي إلى جانب المواقف الشرقية المتوافرة حالياً.

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19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443 12:28 PM

قال: في الجانب الغربي كخيار إضافي إلى جانب المواقف الشرقية المتوافرة حالياً

جدة.. مطار الملك عبدالعزيز يعلن تشغيل مواقف السيارات الجديدة بالصالة 1

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم، تشغيل مواقف السيارات الجديدة في الجانب الغربي من الصالة 1.

وقال الحساب الرسمي للمطار على تويتر: حرصاً من شركة مطارات جدة على راحتكم، فقد تم تشغيل مواقف السيارات الجديدة في الجانب الغربي من الصالة 1 وذلك كخيار إضافي إلى جانب المواقف الشرقية المتوافرة حالياً.

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