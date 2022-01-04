كورونا في 3 دول.. 11850 إصابة جديدة بالبرازيل و723 حالة بمصر و175 بالصين

خلال الساعات الـ24 الماضية

أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 76 وفاة جديدة بكوفيد-19 أمس الاثنين و11850 إصابة بالفيروس.

ويرتفع بذلك مجمل الوفيات في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى 619209، وإجمالي الإصابات المؤكدة إلى 22 مليونًا و305078.

مصر

سجلت مصر 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و20 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 387882 من ضمنهم 322180 حالة تم شفاؤها، و21817 حالة وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، تسجيل 175 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الاثنين، ارتفاعًا من 161 إصابة في اليوم السابق.

وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى نهاية يوم الاثنين 102841 إصابة مؤكدة.