"صحة المدينة" تنفّذ 360 جولة للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت 63 زيارة للمستشفيات و186 للمجمّعات الطبية و118 للصيدليات

نفّذت صحة المدينة المنوّرة أكثر من 360 جولة تفتيشية خلال الفترة من 8 - 14 / 8 / 2021م، بهدف التأكّد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

وبيّنت أن الجولات شملت 63 زيارة للمستشفيات و186 زيارة للمجمّعات الطبية، إضافة إلى 118 زيارة للصيدليات.

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16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 11:27 AM

شملت 63 زيارة للمستشفيات و186 للمجمّعات الطبية و118 للصيدليات

"صحة المدينة" تنفّذ 360 جولة للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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نفّذت صحة المدينة المنوّرة أكثر من 360 جولة تفتيشية خلال الفترة من 8 - 14 / 8 / 2021م، بهدف التأكّد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

وبيّنت أن الجولات شملت 63 زيارة للمستشفيات و186 زيارة للمجمّعات الطبية، إضافة إلى 118 زيارة للصيدليات.

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