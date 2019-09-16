وزير الخارجية البريطاني: الهجوم على معملي "أرامكو" خطير وشائن

أكدت المملكة المتحدة أن الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة خطير وشائن.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: الهجوم انتهاك سافر للقانون الدولي، وبريطانيا تقف بقوة مع المملكة العربية السعودية.
وأضاف: الهجوم له تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات، ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه.
أكد أنه يتعين إيجاد رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه
أكدت المملكة المتحدة أن الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة خطير وشائن.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: الهجوم انتهاك سافر للقانون الدولي، وبريطانيا تقف بقوة مع المملكة العربية السعودية.
وأضاف: الهجوم له تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات، ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه.