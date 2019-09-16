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أكد أنه يتعين إيجاد رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه

وزير الخارجية البريطاني: الهجوم على معملي "أرامكو" خطير وشائن

أكدت المملكة المتحدة أن الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة خطير وشائن.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: الهجوم انتهاك سافر للقانون الدولي، وبريطانيا تقف بقوة مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف: الهجوم له تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات، ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه.