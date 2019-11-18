على متن الطائرة .. 5 طرق بسيطة لتخفيف ألم الأذنين المزعج

هذا أفضل مقعد بالطائرة لأصحاب الأذن الحساسة

يواجه المسافرون جواً، سواء لأول مرة أو أولئك الذي اعتادوا السفر كثيراً، مشكلة مزعجة للغاية، يكاد يكون من المستحيل تجنبها، وهي آلام في الأذنين، قد تكون هذه الآلام تجربة غير مريحة، ما قد يجعل الرحلة مزعجة، ولكن الخبر السار، أن هناك بعض الطرق أو الحيل السهلة التي يمكنها تخفيف الضغط على الأذنين.

وتتعلق آلام الأذنين المزعجة على متن الطائرة بالأساس بضغط الهواء، إذ تحتوي الأذن الداخلية على جيب من الهواء تعادل نسبته عادة نسبة ضغط الهواء المحيط بالمرء، وعند تغير الضغط الخارجي، يختل توازن ضغط الأذن، ما يؤدي إلى الشعور بألم في طبلة الأذن، حسب موقع "روسيا اليوم".

وفي أثناء الإقلاع أو الهبوط، ينخفض ضغط الهواء الخارجي في فترة زمنية قصيرة جداً، وهذا يعني أن الهواء المحبوس في الأذن الداخلية سيتسبّب في دفع طبلة الأذن إلى الخارج، ما ينتج عنه شعور بعدم الراحة وشعور بـ"الفرقعة" داخل الأذن.

ومن أهم النصائح لتخفيف الضغط على الأذن في أثناء رحلة الطيران، يمكن اتباع الحيل البسيطة التالية:

* البلع بانتظام

يساعد الابتلاع على فتح أنبوب أوستاش، وهو الأنبوب الذي يستنزف السائل من الأذن وينظم ضغط الهواء، وهذا يمكن أن يساعد على تخفيف الألم عند السفر. كما يمكن للمسافر مضغ علكة للتخفيف من أعراض الضغط على الأذنين، ويمكن اتباع هذه الخطوة طوال الرحلة وليس فقط عند الإقلاع أو الهبوط، ما يساعد على تخفيف الضغط طوال الوقت.

* شرب رشفات من الماء

لن تساعد هذه الحيلة على تخفيف الضغط عن الأذنين فقط، لكنها أيضاً تبقي جسم المسافر رطباً طوال الرحلة.

* التثاؤب

تماماً مثل عملية البلع، يساعد التثاؤب على فتح أنبوب أوستاش، وتنظيم ضغط الهواء بين الأنف والأذنين.

* حاول البقاء مستيقظاً

إذا كان بإمكان المسافر الاستيقاظ على الأقل في أثناء الإقلاع والهبوط، فهذا يعني أنه قادر على القيام بالحيل السابق ذكرها (البلع والتثاؤب وشرب رشفات من الماء)، ما يساعده على تخفيف الضغط عن الأذنين.

* اختيار مقعد مناسب

إذا كانت لدى المسافر أذنان حساستان، فيجب عليه حجز مقعد بالقرب من مقدمة الطائرة حيث لا يكون صوت المحرك مرتفعاً، وهذا لا يعني بالضرورة حجز مقعد في الدرجة الأولى، ولكن من الأفضل اختيار مكان أمام أجنحة الطائرة.