مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7859.06 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 2 مليار ريال لأكثر من 80 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 5.98 نقطة ليقفل عند مستوى 7859.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2 مليار ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 80 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات إتحاد الخليج، وحلواني إخوان، والمتحدة للتأمين، والأهلية، وجازادكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات بروج للتأمين، وساب، والكثيري، وأنعام القابضة، والتأمين العربية، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.14% و5.79%.



وكانت أسهم شركات الإنماء، والعربي، والتصنيع، والراجحي، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والعربي، والإنماء، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 296.29 نقطة ليقفل عند مستوى 6255.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم تقاسمتها 2433 صفقة.