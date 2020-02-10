المنشطات لـ"سبق": زيارتنا للأندية تمت وفق برنامج الفحص والمادة 5

كشفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أن زيارتها للأندية تأتي وفقاً لبرنامج الفحص والذي ابتدأ في العام 2009 ويشمل إجراء فحوصات داخل وخارج المنافسة.

وأوضحت اللجنة في ردها على استفسار "سبق" أن البرنامج مستمر منذ ذلك الحين ولايزال وذلك حسب المادة الخامسة من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.

وتنص المادة الخامسة من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات بأن إجراء الفحص والتقصيات يجب أن يكون لأغراض الكشف عن المنشطات فقط حيث يتم اجراؤها وفقاً لأحكام وشروط المعيار الدولي للفحص والتقصي.

وأوضحت مصادر بأن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد قامت مؤخراً بزيارة لناديي الاتحاد والنصر.

يذكر أن اللجنة كانت قد نشرت بيان موسم 2018 - 2019 أوضحت فيه عن جمعها 128 عينة من لاعبي الأندية المشاركة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمعدل 8 لاعبين من كل ناد، وذلك خارج المنافسة، أي في مقر تدريباتهم.



