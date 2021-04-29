"إغاثي" الملك يواصل توزيع السلال الغذائية حول العالم في رمضان

سلم مساعدات طبية متنوعة لنازحي الحديدة وجمهورية الأوروغواي لمكافحة كورونا

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية حول العالم على الأسر الأكثر احتياجًا ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في اليمن خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442.



فقد جرى أمس توزيع 3,203 سلال غذائية في محافظات عمّان، إربد، جرش، البلقاء، الكرك، الطفيلة، المفرق، استفاد منها 16,015 فردًا بواقع 3,203 أسر.



وتنوعت محتويات السلة الواحدة على مجموعة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات والعدس والبرغل والطحين وخلافه التي تلبي احتياج الأسرة لمدة شهر كامل.



وواصل المركز أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية في محافظة مأرب. حيث جرى توزيع 47 طنًا و722 كيلو غرامًا من السلال الغذائية للأسر المحتاجة والنازحة والأرامل بمديرية الجوبة، استفاد منها 2,676 فردًا.



كما واصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين في جمهورية موريتانيا الإسلامية، حيث جرى أمس توزيع 6 أطنان من السلال الغذائية في مقاطعة توجنين بالعاصمة نواكشوط استفاد منها 720 فردًا.



في سياق متصل وزع المركز أمس الأول 5,000 كرتون من التمور للنازحين والمجتمع المستضيف في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 5,000 أسرة. ووزع أمس الأول 2,000 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجا في مديرية البريقة بمحافظة عدن، استفاد منها 2,000 أسرة.



بالإضافة إلى ذلك وزع المركز أمس الأول 4,000 كرتون من التمور للنازحين والمجتمع المستضيف في مديرية صرواح بمحافظة مأرب اليمنية، استفاد منها 4,000 أسرة، كما استمر في توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر النازحة بمحافظة مأرب اليمنية. حيث جرى توزيع 17 طنًا و120 كيلو غرامًا في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 960 فردًا.



على جانب آخر دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع حقائب نظافة شخصية للنازحين في مخيمات الجشة وآل جابر بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، استفاد منها 1.300 أسرة.



وأشاد مدير عام مديرية الخوخة سالم عليان بالدور الكبير التي توليه المملكة العربية السعودية عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة لأبناء المحافظة النازحين في المخيمات، مثمنًا الدور الكبير الذي يقوم به المركز من خلال البرامج والأنشطة التي يمولها، مضيفًا بأنها تسهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة النازحين.



كما سلم المركز أمس مساعدات طبية متنوعة لجمهورية الأوروغواي لمكافحة فيروس كورونا.



وشملت المساعدات المقدمة 25 ألف قطعة ملابس معقمة مخصصة للجراحين، و125 ألف قطعة ملابس غير معقمة مخصصة للجراحين، و188 ألف كمامة، و2,331,700 كمامة مخصصة للعمليات الجراحية، و9,500 من القفازات الطبية، و53 جهازًا للتنفس الصناعي.



