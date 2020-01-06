مجموعة فقيه الطبية تفتتح سلسلة جديدة مختصة بالبصريات

ضمن خطتها لتوفير رعاية متكاملة لاحتياجات مرضاها وزوارها

افتتحت مجموعة فقيه الطبية، سلسلة محلات جديدة باسم "بصريات فقيه"، بحضور رئيس مجلس الإدارة مازن سليمان فقيه، ضمن خطة المجموعة لتوفير رعاية متكاملة لجميع احتياجات مرضاها وزوارها.

وتختص المحلات بتوفير أحدث وأجود النظارات الطبية والشمسية، بالإضافة إلى العدسات اللاصقة، كما يقوم على المشروع فريق متخصص في مجال البصريات ذو كفاءة وخبرة عالية.

يُذكر أن لبصريات فقيه فروع في مستشفى الدكتور سليمان فقيه، وجميع مراكز فقيه الطبية بالإضافة إلى مجمع السلام مول بجدة.


جدة مجموعة فقيه الطبية بصريات فقيه رئيس مجلس إدارة مجموعة فقيه الطبية مازن فقيه

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06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441 09:10 PM

ضمن خطتها لتوفير رعاية متكاملة لاحتياجات مرضاها وزوارها

مجموعة فقيه الطبية تفتتح سلسلة جديدة مختصة بالبصريات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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افتتحت مجموعة فقيه الطبية، سلسلة محلات جديدة باسم "بصريات فقيه"، بحضور رئيس مجلس الإدارة مازن سليمان فقيه، ضمن خطة المجموعة لتوفير رعاية متكاملة لجميع احتياجات مرضاها وزوارها.

وتختص المحلات بتوفير أحدث وأجود النظارات الطبية والشمسية، بالإضافة إلى العدسات اللاصقة، كما يقوم على المشروع فريق متخصص في مجال البصريات ذو كفاءة وخبرة عالية.

يُذكر أن لبصريات فقيه فروع في مستشفى الدكتور سليمان فقيه، وجميع مراكز فقيه الطبية بالإضافة إلى مجمع السلام مول بجدة.


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جدة مجموعة فقيه الطبية بصريات فقيه رئيس مجلس إدارة مجموعة فقيه الطبية مازن فقيه

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