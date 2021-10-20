بـ7500 فعالية ومن قلب العاصمة.. "تركي آل الشيخ" يعلن انطلاق فعاليات موسم الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، انطلاق فعاليات موسم الرياض مساء اليوم الأربعاء بـ7500 فعالية متنوعة، و14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية، تتقاسم فعاليات الموسم.
وفي هذا الإطار نشر الحساب الرسمي لموسم الرياض على موقع "تويتر" مقطع فيديو لكلمة المستشار "آل الشيخ" معلنًا بداية فعاليات الموسم.
14 منطقة مجهَّزة بأحدث المعايير العالمية تتقاسم فعاليات الموسم
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، انطلاق فعاليات موسم الرياض مساء اليوم الأربعاء بـ7500 فعالية متنوعة، و14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية، تتقاسم فعاليات الموسم.
وفي هذا الإطار نشر الحساب الرسمي لموسم الرياض على موقع "تويتر" مقطع فيديو لكلمة المستشار "آل الشيخ" معلنًا بداية فعاليات الموسم.