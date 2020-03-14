"الأرصاد" تنبّه المدينة المنوّرة: رياح وأتربة

مع تدني مدى الرؤية حتى الخامسة عصر اليوم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة "الأرصاد" أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية- العلا- المهد- خيبر، تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم.

الأرصاد حالة الطقس

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14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 10:24 AM

مع تدني مدى الرؤية حتى الخامسة عصر اليوم

"الأرصاد" تنبّه المدينة المنوّرة: رياح وأتربة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة "الأرصاد" أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية- العلا- المهد- خيبر، تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم.

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