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بحضور خبراء ومختصين ونخبة من الشركات المتخصصة في هذا المجال

نائب وزير الصناعة يفتتح منتدى البوليمر الدولي ومعرض مصنّعي اللدائن 2022

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افتتح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل اليوم منتدى البوليمر الدولي ومعرض مصنّعي اللدائن 2022 الذي بدأ أعماله في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور عددٍ من الخبراء والمختصين، ونخبة من الشركات المتخصصة في هذا المجال.



وأوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية في كلمته أن المنتدى يمثل أهمية كبيرة في تعزيز مكانة المملكة الصناعية على الصعيد المحلي والعالمي، ويؤسس لتشجيع وتطوير الفكر الصناعي لدى القطاعات المتخصصة في صناعة مواد اللدائن والمطاط والصناعات التحويلية المرتبطة بها، كما أنه يعزز من تنافسية المنتجات الوطنية.



وأشار إلى أن المنتدى يُعد فرصة مهمة لإضافة حراك جديد لقطاع الصناعة في المملكة من خلال التوظيف الأمثل لصناعة مواد اللدائن وصناعاتها التحويلية التي أصبحت تحتل الصدارة بالنسبة للصناعات الحالية، نظرًا لاستخداماتها العديدة في الصناعات الواعدة الأخرى مثل الأغذية والسيارات والصناعات البحرية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الاستخدامات الأخرى في الحياة اليومية.



ونوَّه بأن الاستثمار في مواد اللدائن يُسهم في رفع الإنتاجية والكثافة المرجوة من عملية التصنيع نظرًا لسهولة إعادة تدويرها مما يَحد من تلوث البيئة، إضافة إلى أنها تقلل من كلفة الإنتاج، مبينًا أن عدد المصانع العاملة في هذا النشاط في المملكة بلغ أكثر من 1321 مصنعًا، باستثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار ريال، كما أنها تشكل 2.62 % من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي بالمملكة.



وأكد "الزامل" أن المملكة لديها طموحات كبيرة في تنمية القطاع الصناعي، انطلاقاً من أهميته في رؤية المملكة 2030 من حيث الدور المهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية لأبناء وبنات الوطن، وهو ما تعمل عليه منظومة الصناعة بجميع قطاعاتها من خلال مساعدة المستثمرين الصناعيين لإنجاز أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم والحصول على الفرص الواعدة للنمو والتطور، ليس فقط في تلبية الاحتياج المحلي بل العمل على زيادة الصادرات لتكون المملكة منصة لوجستية عالمية.