الإرياني عن استهداف مليشيا الحوثي لمطار مأرب: جريمةٌ نَكراء وعمل جبان

أسفر عن مقتل 5 مدنيين بينهم امرأة وإصابة 23 بينهم امرأتان وخمسة أطفال

أكد وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني أن استهداف ميليشيا الحوثي لمطار مأرب، عمل جبان وجريمة نكراء.

وقال: نُدين ونستنكر بأشد العبارات، المجزرة المروِّعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، باستهداف حي المطار المكتظ بالسكان والنازحين بمدينة مأرب، بصاروخ باليستي إيراني الصنع، أسفر عن مقتل 5 مدنيين بينهم امرأة، وإصابة 23 بينهم امرأتان وخمسة أطفال في حصيلة غير نهائية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: هذه الجريمة النكراء امتداد لجرائم القصف الممنهج والمتعمد الذي تشنه مليشيا الحوثي الإرهابية على الأحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب الصامدة المكتظة بالسكان والنازحين من مختلف محافظات الجمهورية، والتي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء (نساء، وأطفال، وشيوخ).

وتابع: استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المتعمد للأحياء السكنية والمدنيين في محافظة مأرب، جريمة حرب مكتملة الأركان، وعمل انتقامي جبان يعكس حالة الإفلاس التي تعانيها بعد الهزائم النكراء والخسائر التي تَكَبَّدتها على أيدي أبطال الجيش والمقاومة وألوية العمالقة في مختلف جبهات القتال.

وختم حديثه قائلًا: نُطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمبعوثيْن الأممي والأمريكي، بإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة النكراء، وسرعة العمل على إدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.