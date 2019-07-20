محافظ الهيئة العامة للجمارك يتفقد منفذ الوديعة

للوقوف على استعدادات حج عام 1440هـ

تفقد محافظ الهيئة العامة للجمارك، أحمد بن عبد العزيز الحقباني، جمرك منفذ الوديعة؛ للوقوف على استعدادات حج عام 1440 هـ، وآخر تطورات المشروعات التوسعية للمنفذ. كما افتتح المدينة السكنية للعاملين بالمنفذ، وسلم كل الوحدات السكنية لهم.

والتقى أثناء الزيارة، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، الدكتور أحمد عطية، وتنسيق عملية تفويج الحجاج اليمنيين للسعودية في ظل تنسيق متكامل من جميع الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ.

كما وجّه محافظ الهيئة العامة للجمارك، تقديم كل التسهيلات والخدمات لحركة عبور الحجاج في وقت وجيز، بما يتناسب مع التوجيهات الكريمة لولاة أمر هذه البلاد وتوفير أرقى الخدمات التي تتناسب مع مكانة المملكة الريادية والاقتصادية عبر منافذها البرية والبحرية والجوية.