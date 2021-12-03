الوفـد الآسيوي يتفقد المنشآت الرياضية في الشرقية

استعداداً للبطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات لكرة اليد

أنهى ممثلو الاتحاد الآسيوي لكرة اليد مساء اليوم، الجولة التفقدية الأولى في المنطقة الشرقية، للوقوف على مدى جاهزية المرافق والصالات الرياضية استعداداً لاستضافة البطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات، والمؤهلة إلى بطولة العالم 2023 "بولندا- السويد"، والتي ستقام في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 18-31 يناير المقبل، بمشاركة 17 منتخباً.

وشملت الجولة زيارة صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، بالإضافة إلى صالة الألعاب المختلفة بنادي الخليج، التي ستحتضن تدريبات المنتخبات ومباريات البطولة، بجانب معاينة وسائل المواصلات للضيوف والمنتخبات واللجان العاملة. فيما تتواصل يوم غدٍ السبت زيارة باقي المنشآت التي ستشمل صالة وزارة الرياضة بالدمام، وعددًا من الصالات الرياضية للأندية.

وتقدم الحضور في الجولة نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا أمين الصندوق بالاتحاد الآسيوي بدر ذياب، والمدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي أحمد أبو الليل، وسكرتير الاتحاد الآسيوي مروان مازن، بالإضافة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد رئيس اللجنة العليا فاضل النمر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير البطولة علي العليوات.