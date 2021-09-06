أمانة نجران توصّل التيار الكهربائي إلى 1245 عمود إنارة

ضمن خططها الرامية إلى إنارة شوارع وطرق وأحياء المدينة

أوصلت أمانة منطقة نجران التيار الكهربائي إلى 1245 عمود إنارة تحمل 1415 فانوساً بتقنية (LED) الموفرة للطاقة، في أحياء: الغويلة، وتصلال وجنوب المطار، وحايرة السلم.

وأوضح أمين منطقة نجران المكلف المهندس جابر بن صمعان آل نصيب، أن المشروع يأتي ضمن خطط الأمانة الرامية إلى إنارة شوارع وطرق وأحياء المدينة، مؤكداً أن الأمانة تقوم بأعمال الصيانة الدورية لشبكات الإنارة القديمة في مختلف الأحياء وعلى الطرقات، وإحلال أعمدة حديثة بدلاً عن التالفة، وفق أعلى المواصفات والمقاييس.