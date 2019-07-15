مباحثات سعودية روسية لإرسال رائد سعودي في رحلة قصيرة إلى الفضاء

السعودية تتطلع لإطلاق بضعة أقمار صناعية صغيرة بتكلفة 30 مليون دولار

تُجري روسيا والمملكة العربية السعودية مباحثات حول إرسال رائد فضاء سعودي في رحلة قصيرة إلى الفضاء.

ووفق موقع "سبوتنيك" الروسي، فإن السعودية وروسيا تستعدان لمواصلة المشاورات بشأن الأنشطة الفضائية الثنائية، ومن بينها التحضير لرحلة قصيرة لرائد فضاء سعودي.

وتتطلع السعودية لإطلاق بضعة أقمار صناعية صغيرة على متن صاروخ روسي حامل. وتبلغ تكلفة إيصال الأقمار 30 مليون دولار.