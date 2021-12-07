جدَلٌ أمريكي.. شاهد لحظة طرْد 900 موظف من عملهم في محادثة فيديو

وسط حالة من الذهول والجدل، أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة رهنٍ عقاري أمريكية، نحو 15% من العاملين في شركته بالاستغناء عن خدماتهم خلال محادثة هاتفية معهم.

وحسب موقع "الحرة"، قوبل قرار فيشال غارغ، الرئيس التنفيذي لشركة Better.com، بانتقادات شديدة؛ نظرًا إلى أن القرار يشمل عددًا كبيرًا من العاملين يبلغ حوالى 900 موظف، ولأنه يأتي قبل موسم الأعياد والعطلات مباشرة.

ويُسمع "غارغ" وهو يقول في المكالمة الجماعية التي تمت عبر "زووم": "آتي إليكم بأخبار ليست جيدة. السوق تَغَير الآن، ويجب أن نتماشى معه حتى يمكننا البقاء.. هذا الخبر لا تودون سماعه؛ لكن في النهاية هذا قراري، وأود أن تسمعوه مني".

ويضيف: "إذا كنتَ تُجري هذه المكالمة، فأنت جزء من المجموعة غير المحظوظة التي يتم تسريحها. سيتم إنهاء عملك هنا على الفور".

واستند الرئيس التنفيذي للشركة في قراره إلى أسباب تتعلق بالسوق والأداء والإنتاجية.. وقال: "هذه هي المرة الثانية في مسيرتي التي أفعل فيها هذا، ولا أريد أن أفعله. آخر مرة فعلت ذلك بكيتُ. هذه المرة أنا أقوى".

ويُسمع في الفيديو صوتُ موظفة كانت ضمن المشاركين في المكالمة وهي تقول: "يا إلهي، هذا أمر لا يصدق. هذا ليس حقيقيًّا. هذا لا يمكن أن يحدث".

وذكرت مجلة "فوربس" أنه اتهم الموظفين بـ"السرقة" من زملائهم وعملائهم؛ لأن "إنتاجيتهم ضعيفة، وكانوا يعملون فقط ساعتين يوميًّا".

ونشرت المجلة رسالةً قديمة كان قد أرسلها لموظفيه كَتَب فيها: "أنتم مجموعة بطيئة، أنتم مجموعة من الدلافين الغبية؛ لذا توقفوا عن ذلك، توقفوا عن ذلك، توقفوا الآن. أنتم تتسببون في إحراجي".