قبل 90 عاماً.. مكة تشهد معاهدة صداقة بين مملكة الحجاز ونجد والمملكة العراقية

وثيقة نشرتها دارة الملك عبدالعزيز تحت عنوان "حدث في مثل هذا اليوم"

في مثل هذا اليوم من العام 1931 الموافق 12/ 11/ 1349هـ، شهدت مكة المكرمة تحرير معاهدة صداقة وحسن جوار بين مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها وبين المملكة العراقية.

ونشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز في تغريدة على حسابها بـ"تويتر" عن صحيفة أم القرى في عددها 330 أن المعاهدة بين الجانبين شهدت التوافق على حسن الجوار والصداقة بين مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها آنذاك والمملكة العراقية.