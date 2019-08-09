أهالي "حمدانية جدة" يشكون إغلاق تقاطع حيوي

طالبوا بإشارة ضوئية لفك أزمة الاختناق المروري

شكا أهالي حي الحمدانية بشمال شرق محافظة جدة والأحياء المجاورة لها؛ بسبب إغلاق التقاطع الرئيس بشارع الحمدانية المؤدي إلى جسر مدينة الحجاج الذي يعد المخرج الرئيس لأكثر من 18 حياً.

وقال الشاكون إن الإغلاق أدّى إلى حدوث اختناق في الحركة المرورية وتكدس المركبات.

وطالب الأهالي، الجهات المختصّة، بوضع إشارة ضوئية لهذا التقاطع الذي يُعد شرياناً حيوياً ويقع بالقرب من جسر الحجاج، وسرعة إيجاد حلول عاجلة قبل بدء الدراسة.