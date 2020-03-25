إصابة 51 فردًا من عناصر الإطفاء في نيويورك بفيروس كورونا

"كومو": الولاية تسجِّل مضاعفة بعدد الإصابات المؤكدة كل 3 أيام

كشفت إدارة إطفاء الحرائق في ولاية نيويورك الأمريكية أمس الثلاثاء أن 51 من عناصرها مصابون بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق جيم لونغ: أُجريت اختبارات لعدد من عناصر الإطفاء، وجاءت نتيجة 51 منهم إيجابية، ومن بين المصابين مكافحو حرائق، وآخرون من أعضاء الخدمة الطبية في الإدارة، وعمال آخرون.

ومن جهته، أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو الولاية بؤرة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وأن الولاية تسجِّل مضاعفة بعدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 كل ثلاثة أيام.

وسجَّلت ولاية نيويورك أكثر من 25 ألف إصابة، أي أكثر بـ 10 مرات من الحالات المؤكدة في كاليفورنيا، ثاني أكثر الولايات تضررًا بالوباء.

وفي عموم الولايات المتحدة، التي باتت تحتل المرتبة الثالثة عالميًّا من حيث الإصابات، وصل عدد الوفيات إلى 606، وعدد المصابين إلى أكثر من 50 ألفًا من جراء فيروس كورونا المستجد.